Москва16 авгВести.Олимпийская чемпионка из России Ангелина Мельникова во второй день проведения чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе завоевала медали во всех дисциплинах, в которых участвовала. Спортсменка рассказала ИС "Вести", чего ей не хватало, стоя на пьедестале во время награждения.
Российские спортсмены выступают на чемпионате в нейтральном статусе, на их награждении не висит российский триколор и не звучит гимн страны.
Я рада, как все складывается, но хотелось бы видеть здесь не белый флаг, а другойсказала Мельникова
Ранее сообщалось, что Мельникова выиграла три медали во второй день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе: бронзовые – в вольных упражнениях и выступлениях на бревне и золотую – в опорном прыжке.