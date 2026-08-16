Гимнастка Мельникова рассказала, чего не хватило на награждении ЧЕ Гимнастка Мельникова о награждении на ЧЕ: хотелось видеть флаг РФ

Москва16 авг Вести.Олимпийская чемпионка из России Ангелина Мельникова во второй день проведения чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе завоевала медали во всех дисциплинах, в которых участвовала. Спортсменка рассказала ИС "Вести", чего ей не хватало, стоя на пьедестале во время награждения.

Российские спортсмены выступают на чемпионате в нейтральном статусе, на их награждении не висит российский триколор и не звучит гимн страны.

Я рада, как все складывается, но хотелось бы видеть здесь не белый флаг, а другой сказала Мельникова

Ранее сообщалось, что Мельникова выиграла три медали во второй день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе: бронзовые – в вольных упражнениях и выступлениях на бревне и золотую – в опорном прыжке.