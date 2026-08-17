Гимнастка Мельникова рассказала, какая медаль далась сложнее всего на ЧЕ Гимнастка Мельникова назвала заключительный день самым сложным на ЧЕ в Загребе

Москва17 авг Вести.Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала ИС "Вести", что самым сложным для нее на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе оказалось выступление в командный день.

Командное выступление прошло в финальный день соревнований.

Самая сложная, я думаю, была командная медаль, потому что это был один из самых важных дней, он шел заключительным. У нас в этом году поменялся формат... А заключительный день обычно тяжело [проходит], потому что тело уже устает, и нужно было отработать полное многоборье пояснила спортсменка

По итогам чемпионата 26-летняя Ангелина Мельникова завоевала три золотые и две бронзовые медали. Ранее гимнастка описала свои эмоции от ожидания визы на чемпионат Европы.