Гимнастка Мельникова: самая главная задача в этом году - отобраться на Олимпиаду

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о дальнейших планах Гимнастка Мельникова: самая главная задача в этом году - отобраться на Олимпиаду

Москва17 авг Вести.Российская спортсменка Ангелина Мельникова, триумфально выступившая на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, в беседе с ИС "Вести" озвучила главную цель — отобраться на Олимпийские игры-2028.

На соревнованиях в Хорватии 26-летняя спортсменка завоевала три золотые и две бронзовые медали. Прошедший чемпионат является одним из отборочных этапов к Олимпийским играм. Следующий этап — чемпионат мира в Роттердаме.

Наша самая главная задача в этом году — это отобраться на Олимпийские игры. У нас в Роттердаме чемпионат мира, где нам нужно попасть в тройку призеров в командном финале. Это наша основная задача. Я надеюсь, что не будет никаких проблем с получением виз в Нидерланды рассказала Мельникова

Первоначально ей и гимнастке Анне Калмыковой было отказано в визе в Хорватию, но в итоге обе спортсменки получили ее и смогли принять участие в турнире. Ангелина Мельникова призналась, что история с визой "выбила" ее морально.

Ранее Мельникова также рассказала ИС "Вести", что самым сложным для нее на чемпионате в Загребе оказалось выступление в командный день.