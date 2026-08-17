Москва17 авгВести.Российская спортсменка Ангелина Мельникова, триумфально выступившая на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, в беседе с ИС "Вести" озвучила главную цель — отобраться на Олимпийские игры-2028.
На соревнованиях в Хорватии 26-летняя спортсменка завоевала три золотые и две бронзовые медали. Прошедший чемпионат является одним из отборочных этапов к Олимпийским играм. Следующий этап — чемпионат мира в Роттердаме.
Наша самая главная задача в этом году — это отобраться на Олимпийские игры. У нас в Роттердаме чемпионат мира, где нам нужно попасть в тройку призеров в командном финале. Это наша основная задача. Я надеюсь, что не будет никаких проблем с получением виз в Нидерландырассказала Мельникова
Первоначально ей и гимнастке Анне Калмыковой было отказано в визе в Хорватию, но в итоге обе спортсменки получили ее и смогли принять участие в турнире. Ангелина Мельникова призналась, что история с визой "выбила" ее морально.
Ранее Мельникова также рассказала ИС "Вести", что самым сложным для нее на чемпионате в Загребе оказалось выступление в командный день.