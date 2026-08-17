Гимнастка Мельникова описала свои эмоции от ожидания визы на чемпионат Европы Гимнастка Мельникова о своих эмоциях в ожидании визы: все выплакала и выстрадала

Москва17 авг Вести.Российская спортсменка Ангелина Мельникова в беседе с ИС "Вести" призналась, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе был изнуряющим с самого начала.

26-летняя спортсменка выиграла три золотые и две бронзовые медали. Она поделилась, что до сих пор не до конца осознала все произошедшее.

Чемпионат был очень нервным с самого начала. Я до сих пор пока что еще не переварила и не осознала вообще, что произошло, какая это история, как она вообще со стороны выглядит. Все это с визой, с победами - это сумасшествие описала чувства Мельникова

Первоначально ей и гимнастке Анне Калмыковой было отказано в визе, но впоследствии обе спортсменки получили ее и смогли принять участие в турнире. По словам Ангелины, история с визой выбила ее морально.

Выбила, конечно, изначально. Когда ты спортсмен, который готовится выйти на пике формы в определенный день, и тебе не дают визу, потом ты психологически полностью там все выплакал, выстрадал, полностью от себя отстал. А тебе звонят и говорят: "А тебе надо собираться ехать в аэропорт". И тут ты себя пытаешься как-то реанимировать и психологически, и физически уже к тому, что нужно опять снова работать рассказала гимнастка

Российские спортсмены выступили на турнире в нейтральном статусе, несмотря на то, что Всемирная федерация гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустили российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой без ограничений.