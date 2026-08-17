Дина Аверина прокомментировала выступление гимнасток РФ на ЧМ в Германии Дина Аверина оценила выступление российских гимнасток на ЧМ в Германии

Москва17 авг Вести.Серебряный призер Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в интервью ИС "Вести" оценила выступление российских гимнасток на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне.

В Германии завершилось первенство мира по художественной гимнастике. Россиянки завоевали одно золото, одно серебро и три бронзы, заняв четвертое место в медальном зачете. Высшую награду гимнасткам принесла победа в командном многоборье.

Для наших гимнасток была задача – представить достойно свою страну, потому что прошло пять лет и возвращаться очень сложно. И то, что получилось завоевать еще и серебряные, и бронзовые медали, мне кажется это хороший результат для такого начала отметила Аверина

Сборная России вернулась на чемпионат мира после пятилетнего перерыва. Гимнастки выступали в нейтральном статусе.