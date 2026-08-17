Москва17 авгВести.Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате мира в Германии. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Российские спортсменки заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне.
Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжествасказано в поздравлении
Путин подчеркнул, что триумф российских спортсменок внес значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью ИС "Вести" рассказала, что российским спортсменкам на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии и чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии пришлось выступать под большим давлением.