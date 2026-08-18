Гимнастка Борисова рассказала о поддержке от Алины Кабаевой на чемпионате мира

Гимнастка Борисова рассказала, что Кабаева все время была с ней на связи на ЧМ Гимнастка Борисова рассказала о поддержке от Алины Кабаевой на чемпионате мира

Москва18 авг Вести.Чемпионка мира по художественной гимнастике Мария Борисова в интервью ИС "Вести" рассказала, что все время первенства с ней на связи была основательница академии, в которой тренируется спортсменка, Алина Кабаева.

Сборная России по художественной гимнастике сегодня вернулась в Москву после триумфа на чемпионате мира в Германии. Российские спортсменки выиграли золото в командном многоборье.

Мария Борисова единственная на этом чемпионате вышла во все четыре финала индивидуальной программы и завоевала три бронзы – с мячом, булавами и лентой. Спортсменка тренируется в академии "Небесная грация", и все время турнира Алина Кабаева была на связи с гимнастками, а после командной победы первой поздравила сборную.

Алина Маратовна была все время на связи. И помогала мне, настраивала, давала советы, и ее советы были для меня очень нужны и важны поделилась гимнастка

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсмены выступали на мировом первенстве впервые с 2021 года. Их допустили до соревнований в нейтральном статусе.