Тренер рассказала, как российских гимнасток встретили на чемпионате мира

Никто никого не знает: тренер российских гимнасток рассказала о чемпионате мира Тренер рассказала, как российских гимнасток встретили на чемпионате мира

Москва18 авг Вести.Старший тренер сборной Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, судья международной категории Наталья Лащинская в интервью ИС "Вести" рассказала, что российские спортсмены, приехавшие после перерыва на чемпионат мира по художественной гимнастике в Германии, столкнулись с тем, что их "не знают" гимнастки и судьи.

Первенство мира, проходившее во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа, ознаменовалось триумфальным возвращением российских гимнасток. Золото в командном многоборье завоевали петербургские спортсменки.

Выступаем мы после долгого перерыва. Естественно, нас не знают новые гимнастки, новые судьи, никто никого не знает сказала Лащинская

Кроме золота, в арсенале россиянок и другие медали: Мария Борисова выиграла три бронзовых медали в упражнениях с булавами, лентой и мячом, София Ильтерякова была удостоена серебра за упражнения с мячом.

Как отметила тренер, "это величайший успех для нашей художественной гимнастики".