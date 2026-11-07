Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Трусова стала серебряным призером этапа Гран-при в Китае Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

Москва7 ноя Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) заняла второе место на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

По итогам двух программ спортсменка получила 221,27 балла. Победу одержала представительница Японии Монэ Тиба с результатом 224,48 балла. Бронзовым призером стала южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин, набравшая 210,79 балла.

Этап Гран-при в Шэньчжэне завершится 8 ноября.

В 2026 году Игнатова вернулась к соревнованиям после рождения ребенка. В текущем сезоне она выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане и стала второй на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.