Болельщики подняли плакат "Русские, вперед!" на этапе Гран-при в Китае

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае появился плакат "Русские, вперед" Болельщики подняли плакат "Русские, вперед!" на этапе Гран-при в Китае

Москва6 ноя Вести.Во время разминки российских фигуристов на этапе Гран-при в Китае на трибунах ледовой арены в Шэньчжэне появился плакат "Русские, вперед!". Об это сообщает РИА Новости.

Отмечается, что болельщики таким образом приветствовали фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. Российских спортсменов тепло встретили все зрители, собравшиеся на арене.

Ранее стало известно, что Семененко занял третье место по итогам короткой программы. Его соотечественник Дикиджи показал четвертый результат.

Российские фигуристы выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.