Москва6 нояВести.После короткой программы в парном катании на этапе Гран-при ISU в Китае определились промежуточные лидеры. Ими стали российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Судьи поставили россиянам 74,69 балла. За все непрыжковые элементы, кроме дорожки шагов, пара из России получила наивысший, четвертый уровень.
Второй результат показали представители Грузии Лука Берулава и Анастасия Метелкина (67,06 балла). Тройку лучших замкнули выступающие за сборную Армении Карина Акопова и Никита Рахманин (66,34).
Произвольную программу спортивные пары представят 7 ноября.
Ранее стало известно, что россиянка Александра Трусова занимает третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Китае.