Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при Китая

Вне конкуренции: Мишина и Галлямов победили в короткой программе Гран-при Китая Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при Китая

Москва6 ноя Вести.После короткой программы в парном катании на этапе Гран-при ISU в Китае определились промежуточные лидеры. Ими стали российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Судьи поставили россиянам 74,69 балла. За все непрыжковые элементы, кроме дорожки шагов, пара из России получила наивысший, четвертый уровень.

Второй результат показали представители Грузии Лука Берулава и Анастасия Метелкина (67,06 балла). Тройку лучших замкнули выступающие за сборную Армении Карина Акопова и Никита Рахманин (66,34).

Произвольную программу спортивные пары представят 7 ноября.

Ранее стало известно, что россиянка Александра Трусова занимает третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Китае.