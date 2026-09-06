Пары из Грузии и Чехии убрали флаги при фото с российскими фигуристами в Токио

Пары из Грузии и Чехии убрали флаги при фото с российскими фигуристами Пары из Грузии и Чехии убрали флаги при фото с российскими фигуристами в Токио

Москва6 сен Вести.Танцевальные пары из Грузии и Чехии решили не выставлять свои флаги при совместном фото на турнире по фигурному катанию в Японии, так как с ними в компании оказался российский дуэт.

Россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов набрали на турнире Kinoshita Cup в Токио по итогам произвольной программы 110,60 балла, заработав суммарно 184,81 балла. Первое место заняли представители Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третьими стали чешские фигуристы Натали Ташлерова и Филип Ташлер.

Представители Грузии и Чехии взяли свои флаги на награждение, но убрали их во время общего фото с россиянами.

По итогам все три пары сделали совместное фото, но без национальных флагов, сообщает РИА Новости.

Соревнование в Японии стало для россиян первым во взрослом разряде после июньского решения Международного союза конькобежцев допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе.