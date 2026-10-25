Мишина и Галлямов выиграли второй этап Гран-при России в соревнованиях пар Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли парные соревнования второго этапа Гран-при

Москва25 окт Вести.Победителями второго этапа Гран-при России по фигурному катанию среди спортивных пар стали бронзовые призеры пекинской Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, сообщает ТАСС. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

25-летняя Мишина и 27-летний Галлямов за короткую и произвольную программы набрали в сумме 212,78 балла (78,94+133,84). Вторыми на соревнованиях в Санкт-Петербурге с 211,53 балла (79,43+132,10) стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Мишина и Галлямов проиграли им короткую программу, но взяли вверх в произвольной.

Третье место заняли Екатерина Гейниш и Андрей Рудь. Их результат - 189,39 балла (67,35+122,04).

Второй этап российской серии Гран-при завершится 25 октября соревнованием танцевальных дуэтов. Третий этап Гран-при пройдет в Красноярске с 31 октября по 1 ноября.

Мишина и Галлямов выступят на этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. На японский этап Гран-при, который пройдет с 27 по 29 ноября в Токио, получили приглашения одиночники Аделия Петросян и Владислав Дикиджи. Дикиджи опередил Петра Гуменника на втором этапе Гран-при России.