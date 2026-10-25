Москва25 окт Вести.Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем второго этапа Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге, набрав 297,67 балла по итогам короткой и произвольной программ.

После первого соревновательного дня спортсмен занимал второе место, уступая Петру Гуменнику. В произвольной программе Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной флип и четверной сальхов, но допустил падение на тройном тулупе, который входил в каскад с четверным сальховом.

Гуменник, лидировавший после короткой программы, в итоге стал вторым с результатом 293,99 балла. Третье место занял Арсений Федотов, набравший 283,48 балла. После короткой программы он шел пятым, однако в произвольной исполнил четыре четверных прыжка и поднялся на третью строчку.

Следующий этап серии пройдет в Красноярске с 31 октября по 1 ноября.