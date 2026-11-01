Москва1 нояВести.Российский фигурист Петр Гуменник взял золотую медаль на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске.
Фигурист набрал за короткую и произвольную программы 287,23 (104,16+183,07) балла.
Серебряную медаль завоевал Николай Угожаев с результатом в 265,57 (94,89+170,86). Бронзовую награду взял Даниил Самсонов, который набрал 251,12 (84,31+166,81).
Третий этап Гран-при России завершится в воскресенье, 1 ноября. Четвертый этап состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 7 по 8 ноября.