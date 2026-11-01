Плескачева выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске

Фигуристка Плескачева выиграла этап Гран-при России в Красноярске Плескачева выиграла этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске

Москва1 ноя Вести.Лидия Плескачева выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию.

За короткую и произвольную программы фигуристка набрала 224,82 (78,65 + 146,17) балла. Второе место заняла Вероника Яметова (213,45; 72,13 + 141,32), на третьем – Анна Фролова (211,97; 75,78 + 136,19).

Соревнования проходят в Красноярске. Третий этап Гран-при России завершится 1 ноября. Четвертый этап пройдет в Екатеринбурге с 7 по 8 ноября.

Ранее стало известно, что Петр Гуменник взял золотую медаль на третьем этапе Гран-при России. Фигурист набрал за короткую и произвольную программы 287,23 (104,16 + 183,07) балла​​​.