Фигуристка Нелюбова выиграла первый этап Гран-при России в Казани

Фигуристка Нелюбова стала победительницей первого этапа Гран-при России Фигуристка Нелюбова выиграла первый этап Гран-при России в Казани

Москва18 окт Вести.Фигуристка Камилла Нелюбова одержала победу на первом этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

18-летняя спортсменка набрала 217,75 балла по итогам короткой и произвольной программ. Короткую программу судьи оценили в 70,89 балла, произвольную – в 146,86 балла.

Серебряную медаль завоевала Анна Фролова с результатом 208,32 балла (74,70 за короткую программу и 133,62 за произвольную). Тройку призеров замкнула Ксения Синицына, получившая 199,83 балла (62,88 и 136,95 соответственно).

Соревнования в Казани завершатся 18 октября. Второй этап серии состоится 24–25 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил российских фигуристов Александру Игнатову (до замужества – Трусову) и Евгения Семененко на этап Гран-при в китайском Шэньчжэне.