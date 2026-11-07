Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне

Мишина и Галлямов стали триумфаторами Гран-при Китая по фигурному катанию Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне

Москва7 ноя Вести.На третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне завершились соревнования у спортивных пар. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место.

Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года за произвольный прокат получили 135,15 балла​​​, а по сумме двух программ – 209,84 очка.

Следом за ними расположились представители Грузии Лука Берулава и Анастасия Метелкина (198,27). Японский дуэт Юна Нагаока/Сумитада Моригути показал третий результат (181,50).

Накануне Мишина и Галлямов стали первыми в короткой программе, набрав 74,69 балла.

Третий этап Гран-при проходит в Китае с 6 по 8 ноября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.