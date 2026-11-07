Москва7 нояВести.На третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне завершились соревнования у спортивных пар. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место.
Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года за произвольный прокат получили 135,15 балла, а по сумме двух программ – 209,84 очка.
Следом за ними расположились представители Грузии Лука Берулава и Анастасия Метелкина (198,27). Японский дуэт Юна Нагаока/Сумитада Моригути показал третий результат (181,50).
Накануне Мишина и Галлямов стали первыми в короткой программе, набрав 74,69 балла.
Третий этап Гран-при проходит в Китае с 6 по 8 ноября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.