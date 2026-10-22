Фигуристы Аделия Петросян, Мишина и Галлямов приглашены на этапы Гран-при Фигуристка Аделия Петросян получила приглашение на этап Гран-при Японии

Москва22 окт Вести.Фигуристка Аделия Петросян и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили приглашение на этапы международной серии Гран-при по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Бронзовые призеры Олимпиады-2022 Мишина/Галлямов выступят на этапе ГП в Китае. Соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

Кроме того, приглашения на японский этап Гран-при получила российская одиночница Аделия Петросян. Турнир пройдет в Токио с 27 по 29 ноября.

Проблемы с ее участием не будет. Желаем всем нашим спортсменам удачи на всех стартах, независимо от того, за рубежом они или в России подтвердил Коган

На японский турнир также был заявлен россиянин Владислав Дикиджи.

Представитель ФФККР добавил, что уже в ближайшие выходные российские фигуристы примут участие в первом для них этапе серии Гран-при во Франции.

Ранее в четверг приглашения на вторые этапы ГП получили Александра Игнатова (Трусова) и Евгений Семененко. Они выступят на соревнованиях в США и Финляндии соответственно, а также в китайском Шэньчжэне.