Российскую фигуристку Горбачеву пригласили на этап Гран-при в Японии ФФККР подтвердила участие фигуристки Алины Горбачевой в Гран-при Японии

Москва5 ноя Вести.Российская фигуристка Алина Горбачева получила приглашение на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии. Об этом ТАСС сообщил генсек Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В четверг фигуристка Оливия Лисько, представляющая Финляндию, снялась с этапов ГП в Японии и Финляндии из-за стрессового перелома позвоночника. На финском турнире ее заменит соотечественница Минья Пелтонен.

Горбачева претендовала на этап в Японии, поскольку на турнир уже заявлены три японские спортсменки. По правилам ISU, на одном этапе ГП могут выступать не больше трех участников от одной страны в каждом виде.

Горбачева получила приглашение на Гран-при Японии. Мы подтвердили ее участие сказал Коган

19-летняя фигуристка является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, а также победительницей и призером этапов национальной серии Гран-при. В октябре Горбачева одержала победу на турнире серии "Челленджер" в Будапеште.

Японский этап Гран-при ISU состоится 27–28 ноября в Токио.

Ранее на турнир пригласили российских фигуристов Аделию Петросян и Владислава Дикиджи.