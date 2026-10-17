Фигуристка Муравьева заявила, что благодарна за возможность выступить в Казани

Муравьева поблагодарила Федерацию фигурного катания за возможность выступить Фигуристка Муравьева заявила, что благодарна за возможность выступить в Казани

Москва17 окт Вести.Российская фигуристка Софья Муравьева выразила благодарность Федерации фигурного катания на коньках России за предоставленную возможность участвовать в этапе российской серии Гран-при в Казани.

Хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь. Хотела бы поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России за то, что они дали мне возможность выступить. Это, наверное, на сегодня все слова отметила спортсменка, обращаясь к журналистам

Ранее сообщалось, что Муравьева выступит на турнире без тренера. Фигуристка ранее тренировалась под руководством Евгения Плющенко, затем перешла в группу Алексея Мишина, с которым позже прекратила сотрудничество.

Также в мае появилась информация, что Муравьева хочет сменить спортивное гражданство и просит отчислить ее из сборной РФ.