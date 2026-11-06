Фигуристка Захарова снялась с международного турнира в Болгарии

Фигуристка Захарова не будет участвовать в международном турнире в Софии Фигуристка Захарова снялась с международного турнира в Болгарии

Москва6 ноя Вести.Российская фигуристка Мария Захарова отказалась от участия в международном турнире "Кубок Албены Денковой" в столице Болгарии Софии. Сообщение об этом опубликовано на сайте соревнований.

Изначально спортсменка пропустила разминку перед короткой программой. Затем на сайте турнира появилась отметка WD (Withdrawn), свидетельствующая, что она снялась с соревнований. Причины этого решения не назывались.

Турнир в Софии продлится до 8 ноября. Фигуристы из России, начиная с этого сезона, могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

19-летняя Захарова является бронзовым призером чемпионата России 2026 года.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе Гран-при ISU в Китае.