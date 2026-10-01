В Турции отменили соревнования с участием фигуристов Плющенко В Турции отменили турниры с участием фигуристов Плющенко

Москва1 окт Вести.Турниры по фигурному катанию категории "Б" в Стамбуле и Анкаре, которые должны были пройти осенью, отменены. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к ситуации.

Точные причины отмены не называются. На турниры была заявлена команда тренера Евгения Плющенко, включая недавно получивших нейтральный статус российских фигуристок Любовь Рубцову, Ксению Синицыну, Веронику Яметову и других.

Турнир в Анкаре должен был состояться 27-30 октября, в Стамбуле – 24-27 ноября.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Вслед за этим Международный союз конькобежцев (ISU) 30 июня объявил о допуске атлетов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.