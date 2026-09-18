Ирина Роднина призвала оставить в покое сына Плющенко после провального дебюта Роднина раскритиковала повышенное внимание к 13-летнему сыну Плющенко

Москва18 сен Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина публично поддержала фигуриста Александра Плющенко, выступившего на юниорском Гран-при ISU в Анкаре. Ее слова приводят РИА Новости.

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Дебют Александра Плющенко за сборную Азербайджана состоялся на четвертом этапе юниорской серии Гран-при ISU в столице Турции. По итогам короткой программы спортсмен набрал 57,12 балла, что позволило ему занять последнее, 16-е место. В ходе выступления он допустил степ-аут на двойном акселе, но успешно приземлил каскад из тройных флипа и тулупа, а также сольный тройной лутц.

Произвольные программы у юношей намечены на 19 сентября, тогда как соревнования в Анкаре стартовали 17 сентября.

Александр Плющенко - сын Евгения Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию. В июле юный фигурист сменил спортивное гражданство - Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Плющенко официальное разрешение выступать за Азербайджан на международных соревнованиях.