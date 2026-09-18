Губерниев оценил дебютное выступление сына Плющенко за Азербайджан Губерниев о критике дебюта 13-летнего Плющенко: никто не дал права смеяться

Москва18 сен Вести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, высказываясь о критике выступления 13-летнего фигуриста Александра Плющено за Азербайджан, заявил, что никто не имеет права смеяться над спортсменами. Его слова приводит издание "Абзац".

17 сентября Александр Плющенко дебютировал на международной арене в рамках юниорского этапа Гран-при ISU в Анкаре, выступив за Азербайджан. Он набрал 57,12 балла за короткую программу и занял 16-е место.

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По его словам, он будет рад, если у юного спортсмена все получится. Губерниев указал на то, что "люди выбрали свою дорогу и ею идут", он пожелал Александру Плющенко удачи и не отчаиваться.

Спортивный комментатор также предложил быть осторожнее в оценках. Губерниев назвал хейтеров людьми, которые не дадут семье Плющенко "остаться в бедности", а также добавил, что своих хейтеров очень любит и считает хейт "обратной стороной любви".

Александр Плющенко – фигурист, выступающий в одиночном катании, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Весной 2026 года стало известно, что юный спортсмен теперь выступает за Азербайджан.