Новицкий призвал отстать от сына Плющенко и не критиковать его раньше времени Новицкий: надо позволить сыну Плющенко спокойно привыкнуть к новым условиям

Москва18 сен Вести.Выступление 13-летнего Александра Плющенко за сборную Азербайджана на этапе юниорской серии Гран-при ISU в турецкой Анкаре прокомментировал российский тренер Сергей Новицкий, чемпион Европы в танцах на льду 2009 года. Его цитирует RT.

Отстаньте от парня и дайте ему спокойно адаптироваться к международным соревнованиям и выступлениям за другую страну. Весь день читаю какую-то ерунду про него. Что же такое у нас происходит постоянно? Стоит человеку оступиться, как его начинают добивать. Повторюсь, надо позволить мальчику спокойно привыкнуть к новым условиям, а не критиковать раньше времени. И давайте не забывать, что ему всего 13 лет! сказал он

По словам Новицкого, Саша еще себя покажет и сейчас ему нужно только время.

Просто вспомните, что вы делали в 13. А он соперничает с парнями, которые старше на несколько лет. Почему у нас все считают, что спортсмен — бездушная машина, не знающая ошибок? Еще раз: Плющенко всего 13! И он приехал на первое международное соревнование. Он наберется опыта и еще покажет класс заключил Новицкий

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала оставить в покое сына Плющенко.