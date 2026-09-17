Сын Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Сын Плющенко занял последнее место в короткой программе на своем первом турнире Сын Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Москва17 сен Вести.Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александр Плющенко — занял последнее, 16-е, место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (International Skating Union, ISU) в Анкаре.

Фигурист, который выступает за Азербайджан, набрал 57,12 балла. Лидером турнира стал японец Дайя Эбихара с результатом 72,46 балла. Второе место занял украинец Егор Курцев (71,00 балла), третье — представитель Южной Кореи Хабин Чой (69,66 балла).

Российские спортсмены в мужском одиночном катании на этом этапе не участвуют. Начиная с сезона 2026/27, ISU разрешит российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Произвольная программа запланирована на 19 сентября, тогда же завершится этап Гран-при в Анкаре.

Александру Плющенко 13 лет, он регулярно выступает в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года Плющенко – младший тренируется в академии "Ангелы Плющенко".

Комментируя смену Александром Плющенко спортивного гражданства, его мать, продюсер Яна Рудковская подчеркнула, что этот шаг не следует воспринимать как предательство.