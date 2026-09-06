Рудковская ответила на критику перехода сына в сборную Азербайджана Рудковская заявила, что переход сына в сборную Азербайджана — не предательство

Москва6 сен Вести.Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в интервью Эмину Агаларову прокомментировала решение их 13-летнего сына Александра сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Азербайджана. Она подчеркнула, что этот шаг не следует воспринимать как предательство.

Рудковская призналась, что семья осознавала неизбежность негативной реакции, однако не ожидала ее масштаба.

Тяжело, конечно. Знали, что будет хейт, но мы не знали, что настолько. Мне кажется, нам не привыкать, что нас постоянно куда-то… Но, вы знаете, я хочу сказать, что ни один спортсмен его не осудил. И когда говорят, что он кого-то предал — он никого не предавал заявила она

1 июля Международный союз конькобежцев официально разрешил Александру Плющенко выступать за Азербайджан. Ранее Евгений Плющенко сообщал, что его сын получил спортивное гражданство этой страны сроком на пять лет. При этом юный фигурист практически не участвовал в официальных стартах: в январе 2025 года он стал победителем соревнований, где был единственным участником в своей категории, набрав 160,69 балла за две программы, а в конце февраля того же года занял 18-е место на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей.

Ранее в Госдуме уже звучали призывы к Евгению Плющенко объяснить причины перехода сына в сборную Азербайджана.