Плющенко о дебюте сына за Азербайджан: катастрофы никакой нет

Плющенко заявил, что не видит катастрофы в дебюте сына за Азербайджан Плющенко о дебюте сына за Азербайджан: катастрофы никакой нет

Москва18 сен Вести.Известный российский фигурист Евгений Плющенко заявил, что не видит катастрофы в 16-м месте сына Александра на первом для него международном турнире в Азербайджане.

Сын Плющенко ранее получил спортивное гражданство Азербайджана. В первом турнире за страну Александр Плющенко занял последнее, 16-е место после короткой программы на юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре.

Плющенко отметил, что дебют был нормальным.

…Всем злюкам — большой привет. Я вам хочу сказать честно, что катастрофы никакой нет. Никакой! То, что не получился один прыжок, это не страшно сказал Евгений Плющенко в соцсетях

Он добавил, что жизнь впереди, и все только начинается.

Будем стараться показать хорошее катание и результат сказал Плющенко

Александру Плющенко 13 лет, он регулярно выступает в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года Плющенко – младший тренируется в академии "Ангелы Плющенко".

Мать Александра Плющенко, продюсер Яна Рудковская, подчеркивала, что этот шаг не следует воспринимать как предательство.