Мельникова отказалась комментировать отказ в визе для участия в ЧМ в Нидерландах

Мельникова ответила на вопрос журналистов об отказе в визе для участия в ЧМ Мельникова отказалась комментировать отказ в визе для участия в ЧМ в Нидерландах

Москва13 окт Вести.Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что не хочет обсуждать отказ в выдаче визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Ее слова приводит ТАСС.

13 октября стало известно, что Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Таким образом, россиянки не выступят на чемпионате мира в Роттердаме.

Мельникова попросила журналистов с пониманием отнестись к ее решению не давать комментарии по этой теме.

Если честно, у меня нет никакого желания ничего комментировать и это обсуждать сказала, в частности, она

26-летняя Ангелина Мельникова - серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира и семикратная победительница чемпионатов Европы.

Чемпионат мира будет проходить в Нидерландах 17-25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Исполком Международной федерации гимнастики World Gymnastics в мае принял решение допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ. В октябре он подтвердил право российских спортсменов на участие и уточнил правила.