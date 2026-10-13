Москва13 окт Вести.Федерация гимнастики России (ФГР) расценила отказ властей Нидерландов выдать визы трем российским спортсменкам как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале организации.

Ранее во вторник бывший старший тренер национальной команды Валентина Родионенко сообщила РИА Новости, что лидеры сборной России Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не получили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме.

В ФГР подчеркнули, что такие действия являются прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора. Отмечается, что федерация планирует обратиться в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics, чтобы там дали "оценку сложившейся ситуации и ее влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации".

Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что другие спортсмены российской сборной по спортивной гимнастике Алена Глотова, Даниел Маринов, Сергей Найдин, а также Арсений Духно получили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме.