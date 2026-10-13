ОКР попросит МОК лишить ЧМ по гимнастике статуса квалификационного к ОИ ОКР хочет лишить ЧМ по гимнастике статуса квалификационного к Олимпиаде

Москва13 окт Вести.Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики World Gymnastics с просьбой лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды) статуса квалификационного турнира к Олимпийским играм. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Ранее посольство Нидерландов отказало в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой.

Дегтярев заявил, что из-за решения нидерландских властей не выдавать визы лидерам женской сборной РФ ОКР направит обращения в МОК и World Gymnastics.

Олимпийский комитет России сегодня же обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе написал Дегтярев

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики России расценила отказ властей Нидерландов выдать визы трем российским спортсменкам как попытку намеренно отстранить сильнейших гимнасток от борьбы за медали ЧМ и олимпийские лицензии.