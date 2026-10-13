Дегтярев раскритиковал Нидерланды за отказ в визах российским гимнасткам Дегтярев: странам ЕС нельзя доверять проведение международных соревнований

Москва13 окт Вести.Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам для участия в чемпионате мира свидетельствует о том, что странам Евросоюза (ЕС) нельзя доверять проведение международных спортивных соревнований. Такое мнение выразил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Нидерландская сторона отказала в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Спортсменки должны были выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме.

Сегодня европейцы наплевали на решения международных организаций (МОК и World Gymnastics) и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то еще написал Дегтярев в своем Telegram-канале

Министр назвал решение Нидерландов политически мотивированным и подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом без дискриминации.

Федерация гимнастики России (ФГР), в свою очередь, расценила отказ властей Нидерландов выдать визы трем российским спортсменкам как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты.