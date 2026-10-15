МОК не смог объяснить причины отказа гимнасткам из РФ в нидерландских визах В МОК отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам

Москва15 окт Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать ситуацию с невыдачей виз российским гимнасткам на чемпионат мира в Нидерландах, сославшись на недостаток информации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Ранее стало известно, что власти Нидерландов отказали в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.

Поскольку данные соревнования не проводятся под эгидой МОК, мы не располагаем исчерпывающей информацией о причинах отказа в выдаче некоторых виз и поэтому не можем комментировать эти конкретные случаи отмечается в релизе

При этом в МОК отметили, что продолжают работать со спортивными федерациями и национальными олимпийскими комитетами в вопросе участия спортсменов в международных состязаниях.

Турнир в Нидерландах будет первым этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.