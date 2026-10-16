Ватанабэ: отказ в визах на ЧМ россиянкам негативно влияет на мировую гимнастику

Ватанабэ: отказ в визах россиянам негативно влияет на мировую гимнастику Ватанабэ: отказ в визах на ЧМ россиянкам негативно влияет на мировую гимнастику

Москва16 окт Вести.Недопуск российских атлетов к участию в чемпионате мира в Нидерландах из-за визовых проблем отрицательно скажется на развитии международной спортивной гимнастики. Об этом заявил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, чьи слова передает ТАСС.

По словам главы организации, федерация стремится к обеспечению условий для участия всех национальных делегаций в крупнейших стартах.

Он добавил, что руководство FIG находится в постоянном диалоге с Федерацией спортивной гимнастики России, которая выразила крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Все это будет нести негативное влияние не только на российскую гимнастику, но и на всех участников турнира, ... на всю гимнастику резюмировал Ватанабэ

Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира, который должен пройти в Роттердаме.

Чемпионат мира будет проходить в Нидерландах 17-25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.