Москва13 октВести.Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин лично обращался в Министерство иностранных дел королевства с просьбой обеспечить выдачу необходимых документов российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом дипломат рассказал ТАСС.
Глава дипмиссии отметил, что лично посещал голландские власти с призывом выполнить обязательства страны — организатора международного турнира. В ответ ему сообщили, что заявления на визы будут рассматривать с учетом возможного влияния участия российских спортсменок на международные отношения.
Эти аргументы Тарабрин назвал "крайне невразумительными".
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.
Ранее сообщалось, что визы не получили две олимпийские чемпионки - Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова.