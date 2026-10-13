Посол России заявил о попытках добиться виз для гимнасток на ЧМ в Нидерландах

Посол РФ заявил, что лично призывал Нидерланды обеспечить выдачу виз гимнасткам Посол России заявил о попытках добиться виз для гимнасток на ЧМ в Нидерландах

Москва13 окт Вести.Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин лично обращался в Министерство иностранных дел королевства с просьбой обеспечить выдачу необходимых документов российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом дипломат рассказал ТАСС.

Глава дипмиссии отметил, что лично посещал голландские власти с призывом выполнить обязательства страны — организатора международного турнира. В ответ ему сообщили, что заявления на визы будут рассматривать с учетом возможного влияния участия российских спортсменок на международные отношения.

Эти аргументы Тарабрин назвал "крайне невразумительными".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.

Ранее сообщалось, что визы не получили две олимпийские чемпионки - Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова.