Валуев: без участия гимнасток РФ победительницы ЧМ будут "недочемпионками" Валуев: победительницы ЧМ, куда не попадут гимнастки РФ, не ощутят вкус победы

Москва13 окт Вести.Без российских спортсменок чемпионки мира будут "недочемпионками", убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

Таким образом депутат прокомментировал отказ Нидерландов в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Визы не выдали олимпийским чемпионкам Виктории Листуновой и Ангелине Мельниковой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.

Сильнейшие спортсменки планеты не смогут бороться за звание чемпионок мира. Тут, как говорится, и политический подтекст, и заодно [желание] убрать сильнейших конкуренток. Следовательно, в их разрядах наши девочки никуда не поедут. [Победительницы чемпионата] будут недочемпионками. Вот и все. Чемпионками их считать мы уж точно не будем. И они, я думаю, сами точно так же будут ощущать, когда выигрывают, понимая прекрасно, что боролись не среди всех сильнейших. Истинный вкус победы они не ощутят подчеркнул Валуев

Он добавил, что медали победительниц чемпионата будут "ненастоящими".

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.