Российские гимнастки не получили визы на чемпионат мира в Нидерландах

Три гимнастки из России остались без виз на ЧМ в Нидерландах Российские гимнастки не получили визы на чемпионат мира в Нидерландах

Москва13 окт Вести.Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не получила визу для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом агентству РИА Новости сообщила бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Визы также не выдали олимпийской чемпионке Виктории Листуновой и чемпионке Европы Анне Калмыковой.

Нам вернули три паспорта, визы не дали Мельниковой, Листуновой и Калмыковой. Они ничего не объясняют в посольстве. Шансов, что они успеют на чемпионат, нет, так что они там не выступят заявила Родионенко

9 октября Федерация гимнастики России сообщила, что за два дня до запланированного вылета спортсмены сборной России еще не получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. 12 октября Родионенко рассказала, что визы были выданы Даниелу Маринову, Алене Глотовой, Сергею Найдину и Арсению Духно.

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Исполком Международной федерации гимнастики World Gymnastics 17 мая принял решение допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. В июле организация уточнила, что для турниров, утвержденных до этого решения, могут быть исключения, если местные власти вводят ограничения по статусу участников. В октябре исполком World Gymnastics обновил правила допуска российских спортсменов и подтвердил их право на полноценное представительство во всех соревнованиях.