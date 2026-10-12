ТАСС: Глотова, Маринов, Найдин и Духно получили визы для участия в ЧМ

Четыре гимнаста сборной РФ получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах ТАСС: Глотова, Маринов, Найдин и Духно получили визы для участия в ЧМ

Москва12 окт Вести.Спортсмены российской сборной по спортивной гимнастике Алена Глотова, Даниел Маринов, Сергей Найдин, а также Арсений Духно получили визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, пока визы получили не все.

У женщин визу получила только Алена Глотова, у мужчин - Даниел Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин сообщил собеседник агентства

Кроме того, визы также получили тренеры и специалисты, указано в материале.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября.