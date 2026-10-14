Москва14 окт Вести.Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сообщила, что сожалеет об отказе властей Нидерландов выдать визы трем российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме.

Соответствующая публикация появилась на сайте организации.

При этом в организации недоумевают по поводу того, почему по отдельным заявлениям были приняты решения об отказе.

Организация продолжает диалог с властями Нидерландов, местным оргкомитетом и Федерацией гимнастики России отмечается в сообщении

Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира, который должен пройти в Роттердаме.

Чемпионат мира будет проходить в Нидерландах 17-25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.