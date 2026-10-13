Валуев объяснил политикой отказ в визах в Нидерланды для российских гимнасток Валуев: отказ в визах российским спортсменам является политическим решением

Москва13 окт Вести.Невыдача нескольким российским спортсменкам виз на чемпионат мира по спортивной гимнастике в нидерландском Роттердаме – политическое решение. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

Визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме не выдали олимпийским чемпионкам по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.

Никто этому уже давно не удивляется сказал Николай Валуев

По его словам, сейчас практически все государства Евросоюза (ЕС) можно отнести к странам-русофобам.

100% стран, которые участвуют сегодня напрямую – и не скрывают этого – в подготовке войны с Россией. Что вы хотели в отношении спортсменов? А не дать визу – это уже политическое решение. То есть, с одной стороны, даже если спортивные организации – какой-нибудь МОК или международная федерация, – разрешили, то здесь они уже не в силах повлиять – как будто бы. И все констатировал Валуев

Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам для участия в чемпионате мира свидетельствует о том, что странам ЕС нельзя доверять проведение международных спортивных соревнований, заявил ранее министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.