Депутат Журова призвала ЕС одуматься и не препятствовать допуску россиян в спорт Журова призвала ЕС одуматься и не препятствовать допуску россиян в спорт

Москва15 окт Вести.Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ИС "Вести" призвала страны Евросоюза одуматься и не препятствовать допуску россиян к международным соревнованиям.

Она возмутилась отказом Нидерландов в выдаче виз трем российским гимнасткам, планировавшим выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме с 17 по 25 октября. Визы не выдали олимпийским чемпионкам Виктории Листуновой и Ангелине Мельниковой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.

Надеюсь, что они одумаются, но то, что, к сожалению, они могут дать рекомендации европейским странам не пускать россиян и не давать им визы, это, к сожалению, звучит достаточно угрожающе. Просто вопрос: выполнят или нет, но мы понимаем, что, к сожалению, с европейскими странами у нас такая ситуация и будет продолжаться, пока не закончится, конечно, СВО рассказала Журова

Международный олимпийский комитет (МОК) не смог объяснить причины отказа. В Кремле пообещали защищать интересы российских спортсменов на фоне ограничений.