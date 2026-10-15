Москва15 окт Вести.Европейский союз (ЕС) своим предложением сократить финансирование спортивных федераций, которые возвращают российских спортсменов на соревнования, стреляют себе в ногу. Об этом заявила в беседе с ИС "Вести" депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она обратила внимание на то, что ЕС финансируют только программы, связанные с образованием и развития массового спорта, а не международные чемпионаты и Кубки мира.

Если мы говорим про финансирование, которое они якобы хотят прекратить, то это называется "стреляем себе в ногу". Потому что они финансируют не спорт высших достижений и не Чемпионаты мира, Европы, Кубки мира, Гран-при и так далее. Они финансируют только программы образовательные, программы развития массового спорта. То есть, если они сейчас прекратят давать международным федерациям эти деньги, это получается, что их страны недополучат деньги на развитие массового спорта или, например, на программы стипендии спортсменам по окончанию их спортивной карьеры или совмещения обучения и спортивной карьеры. Вот такие деньги Европейский Союз выделял международным федерациям, а не на спорт высших достижений сказала Журова

По словам депутата, такой подход со стороны Европейского союза – попытка навредить самому себе.

То есть они будут шантажировать гуманитарными программами: "Не допускайте россиян, а иначе мы вам прекратим все вот эти программы замечательные". Представляете, насколько идиотски это звучит? В моем понимании. То есть вы сами же вредите себе. И это крайне удивительно, потому что эти взаимоотношения международной Федерации с Евросоюзом выстраивались многие-многие годы. И только из-за того, что вы допускаете россиян, мы вам прекратим это финансирование. Это правда очень странно добавила она

Также Журова в беседе с ИС "Вести" призвала ЕС одуматься и не препятствовать допуску россиян в международный спорт.