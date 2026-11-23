ЕС не будет пускать на свою территорию спортсменов, выступающих под флагом РФ

Еврокомиссия подготовила новые спортивные санкции против России ЕС не будет пускать на свою территорию спортсменов, выступающих под флагом РФ

Москва23 ноя Вести.Евросоюз не будет пускать на свою территорию спортсменов, выступающих под флагом России. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В частности, предлагается запретить российским атлетам выступать на соревнованиях под национальным флагом, а также ограничить использование государственной символики РФ на международных турнирах.

ЕК также намерена заблокировать спонсорское финансирование европейских организаций со стороны российских структур и запретить россиянам занимать руководящие посты в спортивных федерациях Европы.

Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине заявила фон дер Ляйен

Для вступления в силу представленный пакет инициатив должен получить официальное одобрение всех стран — членов Евросоюза.