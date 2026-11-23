Москва23 нояВести.Евросоюз не будет пускать на свою территорию спортсменов, выступающих под флагом России. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В частности, предлагается запретить российским атлетам выступать на соревнованиях под национальным флагом, а также ограничить использование государственной символики РФ на международных турнирах.
ЕК также намерена заблокировать спонсорское финансирование европейских организаций со стороны российских структур и запретить россиянам занимать руководящие посты в спортивных федерациях Европы.
Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украинезаявила фон дер Ляйен
Для вступления в силу представленный пакет инициатив должен получить официальное одобрение всех стран — членов Евросоюза.