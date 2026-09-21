Каллас в заявлении от имени ЕС пообещала новые санкции в связи с выборами в РФ

Евросоюз пообещал ввести новые санкции из-за выборов в России Каллас в заявлении от имени ЕС пообещала новые санкции в связи с выборами в РФ

Москва21 сен Вести.Европейский союз отказывается принимать итоги выборов в Госдуму РФ IX созыва и рекомендует поступить так же странам-членам. Кроме того, Брюссель намерен ввести новые санкции. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ее официальное заявление размещено на сайте ЕС.

Лица, причастные к организации этих фиктивных выборов или выдвижению своих кандидатов… а также лица, ответственные за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов в России, будут подвергнуты санкциям говорится в тексте

Каллас на своей странице в социальной сети X отметила, что идея ввести санкции принадлежит ей.

Ранее глава евродипломатии уже говорила, что ЕС не признает результаты выборов в России. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заявила, что Европа уже не признает саму Каллас.