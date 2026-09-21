Москва21 сенВести.Европейский союз отказывается принимать итоги выборов в Госдуму РФ IX созыва и рекомендует поступить так же странам-членам. Кроме того, Брюссель намерен ввести новые санкции. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ее официальное заявление размещено на сайте ЕС.
Лица, причастные к организации этих фиктивных выборов или выдвижению своих кандидатов… а также лица, ответственные за подрыв возможности проведения свободных и справедливых выборов в России, будут подвергнуты санкциямговорится в тексте
Каллас на своей странице в социальной сети X отметила, что идея ввести санкции принадлежит ей.
Ранее глава евродипломатии уже говорила, что ЕС не признает результаты выборов в России. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заявила, что Европа уже не признает саму Каллас.