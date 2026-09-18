Володин: ЕС за 3 дня до окончания выборов в РФ решил не признавать их результаты

Володин: ЕС еще до окончания выборов в ГД РФ решил не признавать их результаты Володин: ЕС за 3 дня до окончания выборов в РФ решил не признавать их результаты

Москва18 сен Вести.Во все страны ЕС еще до окончания выборов в Государственную думу России был разослан циркуляр о непризнании их результатов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Со ссылкой на коллег из парламентов других государств Володин отметил, что соответствующий циркуляр разослала глава евродипломатии Кая Каллас во все государства Евросоюза.

За три дня до окончания голосования коллективный Запад уже все решил за наших граждан написал Володин в своем канале в мессенджере MAX

Это, по его словам, можно расценивать "как вмешательство в дела суверенного государства", а также как желание дестабилизировать ситуацию в России.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября.