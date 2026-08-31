В СВР заявили о планах Европейских властей помешать процессу выборов в РФ

СВР: в Европе поставили задачу дискредитировать результаты выборов в России В СВР заявили о планах Европейских властей помешать процессу выборов в РФ

Москва31 авг Вести.Европейские власти и политики поставили перед собой задачу дискредитировать итоги выборов в России, а также сорвать сам электоральный процесс. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

Европейские так называемые поборники законности и демократии поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании говорится в сообщении

Также в СВР отметили, что тезисы европейских чиновников о выборах в России, по замыслу властей Евросоюза, должны продвигать представители российской внесистемной оппозиции.

Распространение тезисов о "нелегитимности и незаконности" еще даже несостоявшегося голосования поручено базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции. Так, шайка наиболее оголтелых русофобов под названием "Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами" на встрече в июне получила от европейских кураторов подкрепленное деньгами задание активнее призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество - к заблаговременному отказу от признания их результатов отмечается в релизе

При этом, как говорится в материале, власти Евросоюза уже заранее заготовили документы о непризнании российских выборов.

По имеющейся информации, по завершении электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России в связи с "грубыми нарушениями во время их подготовки и проведения" подчеркнули в СВР

Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что территории иностранных государств идет сбор персональных данных россиян в преддверии голосования.