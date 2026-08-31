СВР: после выборов в России ПАСЕ и ЕП намерены заявить о непризнании их итогов

СВР заявила о планах ПАСЕ и Европарламента объявить о непризнании выборов в РФ СВР: после выборов в России ПАСЕ и ЕП намерены заявить о непризнании их итогов

Москва31 авг Вести.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент (ЕП) собираются выпустить объявления о том, что не признают будущие результаты выборов в России. Такое заявление сделали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По имеющейся информации, по завершении электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России говорится в материале

По данным СВР, в ПАСЕ и ЕП намерены объяснить это "грубыми нарушениями" во время подготовки к проведению выборов и самого выборного процесса.

Очередные выборы депутатов Госдумы пройдут в России 20 сентября. Утверждено трехдневное голосование – с 18 по 20 сентября.