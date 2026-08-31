Москва31 авгВести.Представители спецслужб Евросоюза обсуждали кибератаки на инфраструктуру выборов в России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Уточняется, что сотрудники европейских спецслужб обсуждают этот вопрос в ходе визита на Украину.
В ходе ставших дежурными визитов на Украину представителей европейских спецслужб обсуждаются планы организации кибератак на инфраструктуру выборовотмечается в сообщении
Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что с территории иностранных государств идет сбор персональных данных россиян в преддверии выборов в России.