Райдер: Россия не исключает провокаций "активистов" во время выборов в Госдуму

МИД: Россия не исключает провокаций в ходе выборов в Госдуму за рубежом Райдер: Россия не исключает провокаций "активистов" во время выборов в Госдуму

Москва21 авг Вести.Власти РФ не исключают провокаций за рубежом со стороны украинских "активистов" и местных общественников во время предстоящих выборов в Госдуму.

Об этом заявил посол по особым поручениям, заместитель председателя Комиссии МИД России по выборам Максим Райдер.

Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств приводит РИА Новости слова дипломата

Он отметил, что в Москве допускают "вероятность различного рода провокаций и протестных акций со стороны негативно настроенных российских граждан".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые страны ЕС пытаются раскачать очередную волну русофобской истерии, чтобы делегитимизировать грядущие думские выборы.